Presidente quer mais observadores externos

O Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, prometeu ontem “fazer tudo” para que as próximas eleições marcadas para 7 de Outubro sejam supervisionadas por um “maior número de observadores externos.”

Evaristo Carvalho falou dos ganhos da independência

No discurso por ocasião da celebração do 43º aniversário da independência do país, assinalado ontem, o Chefe de Estado são-tomense disse ser esta a forma de evitar-se que “a credibilidade” do acto “seja posta em causa.”

Evaristo Carvalho sublinhou que apesar de a auditoria independente à base de dados da Comissão Eleitoral Nacional (CEN), reclamada pela oposição, confirmar “a qualidade e a exactidão dos dados recolhidos”, é preciso dar aos são-tomenses a garantia de que “a tradição eleitoral não será quebrada e que a sua vontade soberana e escolha serão respeitadas.”

O Chefe de Estado elogiou a CEN pela qualidade de trabalho na preparação das eleições, particularmente na realização do recenseamento eleitoral de raiz, “com habitual assistência dos parceiros internacionais.”

O governante aproveitou a celebração do dia nacional de São Tomé e Príncipe para lançar mais um apelo de unidade e coesão entre os cidadãos do seu país, defendendo que “o sonho de uma nação coesa, pacífica, progressista e próspera, vivendo numa sociedade saudável e aberta ao mundo, onde há espaço e oportunidades para todos, é absolutamente possível.”

O Chefe de Estado são-tomense referiu-se à necessidade de “garantir a boa gestão dos recursos públicos para melhorar a qualidade das despesas, aumentar a capacidade de financiar a economia, satisfazer as necessidades sociais da população e oferecer à juventude melhores perspectivas de formação e de emprego.” A cerimónia oficial da celebração do dia da independência do país decorreu na cidade de Guadalupe, 12 quilómetros a norte de São Tomé, capital do distrito de Lobata.