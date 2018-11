Mundo

Presidente recusa pressões para formar novo Governo

O Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, disse ontem que não vai ceder a pressões da oposição para chamar partidos para formar Governo, sublinhando que o país e as instituições democráticas “estão a funcionar normalmente”.

Chefe de Estado diz que vai cumprir a Constituição

Fotografia: DR

“Irei cumprir o que está na Constituição e na defesa dos superiores interesses do povo são-tomense, da nação, e na execução da sua vontade soberana, livremente expressa nas urnas, sem ceder a pressões de qualquer natureza ou origem que sejam”, disse Evaristo Carvalho, numa mensagem dirigida à nação. Há cerca de duas semanas, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD, líder da oposição) e a coligação PCD-MDFM-UDD apelaram a Evaristo Carvalho para chamar as formações políticas que garantem uma maioria absoluta para for-mar Governo. O MLSTP-PSD obteve 23 dos 55 mandatos nas eleições de 7 de Outubro, enquanto a coligação PCD-MDFM-UDD obteve cinco assentos parlamentar.

Os dois assinaram um acordo de incidência parlamentar, que lhes dá uma maioria absoluta de 28 deputados para formar um Governo com sustentabilidade parlamentar.

Mas, Evaristo de Carvalho não aceita aquilo que diz ser uma “pressão inconstitucional” e sublinha que cumprirá “escrupulosamente os preceitos constitucionais em vigor, bem como todas as leis que me obrigam, exercendo todas as prerrogativas que as minhas funções e o meu mandato me conferem”.

Segundo a lei eleitoral são-tomense, 30 dias depois de proclamados os resultados definitivos pela Assembleia de Apuramento Geral no Tribunal Constitucional, os novos deputados à Assembleia Nacional (parlamento) tomam posse, e só depois o Presiden-

te da República chamará os partidos políticos para formar Governo, de acordo com os resultados eleitorais. Nesse sentido, o Presidente recordou que “a legislatura que agora chega ao termo normal de quatro anos teve o seu início a 22 de Novembro de 2014, com a tomada de posse dos deputados eleitos nas eleições legislativas de 12 de Outubro de 2014, isto é, 40 dias depois”. “A nossa democracia segue o seu ritmo e jamais quebrarei esta tradição democrática e constitucional da nossa vivência política”, disse o Chefe de Estado.