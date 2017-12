Presidente russo condena terrorismo

O vice-campeão do Girabola estagia em Benguela

A equipa de futebol do Petro de Luanda, vice-campeã nacional, cumpre um estágio pré-competitivo de 7 a 23 de Janeiro, na cidade de Benguela, onde efectuará quatro jogos de preparação.

De acordo com o director para o futebol do clube, Sidónio Malamba, que falava esta quinta-feira à imprensa no final da primeira sessão de campo, o grupo parte para a cidade de Benguela dia 7 de Janeiro e tem o primeiro jogo agendado para 13 do referido mês, ainda com adversário por confirmar, enquanto que no dia 17 defronta a Académica do Lobito.