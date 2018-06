Mundo

Presidente Salva Kiir inicia visita à Etiópia

O Presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, encontra-se já em Addis Abeba (Etiópia), a cumprir uma visita de Estado e para falar sobre o processo de paz para o seu país, anunciou a Presidência.

Na sua viagem, o Presidente Salva Kiir faz-se acompanhar do principal negociador de paz do país e de ministros do seu Governo para manter reuniões com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed.

Salva Kiir deverá informar ao primeiro-ministro etíope sobre a posição do Sudão do Sul nas negociações de paz lideradas pelo bloco regional da África do Leste, a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD).

“O Presidente da República do Sudão do Sul vai informar o novo primeiro-ministro etíope da posição do Governo quanto à recente proposta da IGAD sobre a reconquista da paz no país”, precisou a Presidência.

Esta é a primeira visita de Kiir à Etiópia desde a demissão do ex-primeiro-ministro etíope, Hailemariam Desalegn. A Etiópia acolhe as conversações destinadas a relançar o acordo de paz de 2015 no Sudão do Sul.

A segunda ronda do Fórum de Revitalização de Alto Nível terminou na semana passada sem consenso, depois de as partes em conflito terem rejeitado um acordo de partilha de poder proposto pela IGAD.

Numa declaração à imprensa, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia (MoFA) avançou também que Kiir deverá discutir com Abiy Ahmed as formas de acabar com a guerra civil no Sudão do Sul.