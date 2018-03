Mundo

Presidentes visitam áreas atingidas no duplo ataque

Os Chefes de Estado do Níger, Mahamadou Issoufou, e do Togo, Faure Gnassingbé, manifestaram-se solidários com o povo burkinabe após o duplo atentado que enlutou o Burkina Faso.

Forças de segurança estão a limpar as zonas do ataque

Fotografia: DR

Os dois Presidentes chegaram ontem a Ouagadougou, segundo um comunicado oficial do Governo burkinabe. Durante a sua estadia no país, Mahamadou Issoufou, também presidente em exercício do G5 Sahel, e Faure Gnassingbé, também presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), vão deslocar-se às zonas visadas pelos ataques, nomeadamente a Embaixada de França e as instalações do Estado-Maior das Forças Armadas do Burkina Faso.

No total, 16 pessoas, das quais nove assaltantes e sete soldados burkinabes morreram e mais de 80 pessoas ficaram feridas nos ataques, segundo um último balanço.

Os inquéritos estão em curso e as zonas dos ataques continuam a ser cercadas. Os autores do ataque de sexta-feira contra vários locais estratégicos na cidade de Ouagadougou, capital do Burkina Faso, usaram contra a sede das Forças Armadas Nacionais “um veículo re-cheado de explosivos”, de-clarou o ministro burkinabe da segurança, Clement Sa-wadogo. “O veículo estava cheio de explosivos e a carga era enorme”, disse Sawado-go numa conferência de im-prensa, precisando que isso causou “danos enormes” às instalações do Estado-Maior das Forças Armadas do Burkina Faso. A situação está a ser recuperada aos poucos, graças a um trabalho intensivo dos técnicos.