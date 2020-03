Mundo

Primeira volta das eleições regista abstenção recorde

A primeira volta das eleições municipais em França ficou marcada por uma abstenção recorde, devido à pandemia do novo coronavírus, que já causou 120 mortos no país.

Receio de contágio por “Covid-19” é apontado como razão

Fotografia: DR

A primeira volta terminou às 20h00 de domingo (uma hora menos em Angola), com uma abstenção entre 53,5 por cento e 56 por cento, segundo dados dos institutos de sondagem, superior em 20 por cento ao recorde anteriormente registado, em 2014 (36,45 por cento).

Cerca de 47,7 milhões de eleitores foram chamados a eleger os autarcas e conselheiros municipais, numa eleição mantida pelo Presidente, apesar do encerramento quase total do país.

Os primeiros resultados começaram a ser conhecidos ontem. O Primeiro-Ministro, Édouard Philippe, liderava com 43 por cento a corrida a Havre (Oeste), enquanto em Lille, a metrópole do Norte, a socialista Martine Aubry estava à frente da contagem (30 por cento).

O ministro das Finanças Públicas, Gérald Darmanin, foi eleito à primeira volta em Tourcoing (Norte).

Cidades-chave para a ma-nutenção do poder do parti-do A República em Marcha (LREM), partido que elegeu o Presidente e detém a maioria na Assembleia Nacional, como Paris ou Marselha, não tiveram um vencedor óbvio. Pesa agora uma grande interrogação sobre a segunda volta, agendada para domingo, já que a epidemia de Covid-19 em França ainda vai no início, segundo todos os especialistas ouvidos pela agência francesa AFP.

Os dados divulgados dão conta de 5.400 casos de infecção com coronavírus, dos quais 120 morreram.

No sábado, o Governo francês ordenou o encerramento de todos os estabelecimentos “não essenciais”.

A partir de ontem, só po-dem abrir lojas de alimentos, farmácias, postos de combustíveis, bancos, tabacarias e quiosques, disse, anunciando o encerramento de bares, restaurantes, discotecas, cinemas e outras lojas não essenciais.