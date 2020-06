Mundo

Primeiro-Ministro búlgaro multado por estar sem máscara

O chefe do Governo búlgaro, Boiko Borissov, vai ser multado por ter entrado ontem sem máscara numa igreja onde as regras sanitárias contra o novo coronavírus impõem proteger o rosto, anunciou o Ministério da Saúde.

Fotografia: DR



"Será aplicada uma contraordenação ao Primeiro-Ministro, à sua equipa e aos jornalistas por não respeitarem as medidas contra a epidemia e, em parti-cular, pela violação do De-creto" sobre o uso obrigatório de máscara em locais públicos, comunicou o Ministério.

Borissov foi ontem ao mosteiro de Rila, no su-doeste da Bulgária, para um projecto de renovação de uma estrada que leva até esse famoso local religioso, tendo conversado de perto com o responsável do mosteiro, antes de entrar na igreja sem máscara.

O dirigente conservador de 61 anos, que tem usado uma máscara desde o início da pandemia, pagou o preço por endurecer as regras decididas pelo seu próprio governo: suspensa a 10 de Junho, a obrigação de usar máscara foi restaurada a partir de ontem, devido ao aumento da contaminação.

Multas de 300 lev (150 euros) multiplicaram-se nos transportes públicos do país, o mais pobre da União Europeia, onde o salário médio oficial é de 700 euros. A Bulgária, que impôs um confinamento desde 8 de Março, orgulhava-se de ser um dos países europeus menos afec-

tados pela pandemia.

Com o rápido levantamento das restrições des-de o final de Maio, a situação deteriorou-se, com mais de 100 novas infecções diárias a serem registadas em média nos últimos tempos, contra as cerca de 20 a 40 durante o confinamento.

Criticando o desrespeito pelo distanciamento, o Ministério da Saúde já tinha aplicado na segunda-feira uma multa de 3.000 lev (1.500 euros) ao partido conservador Gerb, de Borissov, por ter realizado uma reunião no sábado, numa sala lotada e na presença do Primeiro-Ministro.

O Partido Socialista, na oposição, teve quatro funcionários infectados numa outra reunião e recebeu uma multa semelhante.