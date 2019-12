Mundo

Primeiro-Ministro cabo-verdiano desafia oposição a prestar contas

O Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, afirmou, sexta-feira, que o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), na oposição, deve “esclarecimentos à nação” sobre “desfalques” de 4,5 milhões de euros na gestão do Fundo do Ambiente de 2012 a 2014.

Fotografia: DR

Segundo o portal de informação Interlusófona, citado pela Lusa, a posição foi assumida pelo Primeiro-Ministro no debate sobre a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2020 na Assembleia Nacional, na cidade da Praia, depois de o PAICV ter voltado a criticar a falta de transparência nas opções do Governo.

“Falam de negócios pouco transparentes. Vamos ver o Fundo do Ambiente, a situação do Fundo do Ambiente. Meio milhão de contos (cerca de 4,5 milhões de euros) em desfalque, transferências feitas para as associações no período eleitoral, pré-eleitoral”, apontou Ulisses Correia e Silva.

“Há contas aqui a prestar, há esclarecimentos à nação. Afinal quem é pouco transparente? Quem é, senhores do PAICV?”, insistiu o Primeiro-Ministro, dirigindo-se à bancada do maior partido da oposição (que esteve no Governo de 2001 a 2016).