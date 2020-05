Mundo

Primeiro-Ministro do Lesotho formaliza pedido de demissão

O Primeiro-Ministro do Lesotho, Thomas Thabane, anunciou, ontem, a demissão do cargo, segundo a AFP. A decisão do chefe do Governo sutu surge vários meses depois do despoletar de uma crise política no país, provocada pelo assassinato da antiga esposa, em 2017, um crime de que é acusado.

Primeiro-Ministro do Lesotho, Thomas Thabane e esposa, Maesaiah Thabane, foram indiciados

Fotografia: DR

“Decidi anunciar-vos pessoalmente que deixo as minhas funções de Primeiro-Ministro, e queria que o soubessem primeiro de mim próprio”, declarou Thabane à imprensa, na sua residência, sem precisar se a saída era imediata ou não.



No poder há mais de três anos, Thomas Thabane, 80 anos, é contestado desde que a Justiça o suspeita de ser o autor moral da morte da antiga esposa, em 2017, alguns dias antes da sua tomada de posse. Pressionado pelo seu próprio partido, a Convenção dos Todos os Basoto (ABC) e pela coligação governamental, o Primeiro-Ministro resistiu, prometendo abandonar o poder em Julho.



Na semana passada, a Assembleia Nacional retirou-lhe a confiança, propondo para o cargo, o ministro das Finanças, Moeketsi Majoro.



A nomeação de Moeketsi foi oficialmente aprovada, na segunda-feira, pelo Conselho de Estado, devendo ser validada pelo Parlamento, sexta-feira.



Thomas Thabane, 80 anos, esteve no poder durante quase três anos e viu-se no meio de uma polémica por estar implicado no assassinato da sua ex-mulher, em 2017, num caso que alegadamente envolve a actual mulher, Maesaiah Thabane.



Maesaiah Thabane, 42 anos, foi detida no início de Fevereiro, tendo sido libertada sob fiança no valor de mil loti (61 euros, cerca de dois terços do salário mínimo mensal no país).



Maesaiah é acusada pelos procuradores responsáveis pelo caso de ter sido a responsável pela organização do crime que matou Lipolelo. em 14 de Junho de 2017.



Lipolelo Thabane, então com 58 anos, foi morta a tiro, dois dias antes da investidura do marido à frente do Governo do pequeno país da África Austral, num momento em que o casal atravessava um processo de divórcio. No início de Janeiro, Thomas Thabane foi implicado pela Polícia no homicídio da mulher, devido ao surgimento de novas provas, nomeadamente escutas telefónicas que o colocaram no local e momento do crime.

Tanto o seu partido como a oposição reclamavam a Thabane o abandono das funções na sequência da implicação no assassinato da mulher.