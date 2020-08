Mundo

Primeiro-ministro do Sudão demite-se caso seja "vontade do povo"

O primeiro-ministro do Sudão, Abdallah Hamdok, afirmou hoje que está disposto a demitir-se "no imediato" caso essa seja a "vontade do povo", num momento em que o país atravessa uma grave crise económica.

Primeiro-ministro do Sudão, Abdallah Hamdok.

Fotografia: DR

"Vim aqui por causa da vontade do povo e, se [o povo] me pedir para partir, vou-me embora no imediato", afirmou Hamdok, numa entrevista a uma estação de rádio local, por ocasião do primeiro aniversário à frente do executivo sudanês.

Hamdok lidera o Governo do Sudão desde Agosto de 2019, após meses de diálogo e confrontos entre sociedade civil e militares, que em Abril do mesmo ano tinham afastado o então Presidente, Omar al-Bashir, do poder.

As declarações do primeiro-ministro surgem num momento em que o país sofre uma falta de combustível e de farinha, além da perda do valor da libra sudanesa face às divisas estrangeiras e uma crescente inflação (alcançou os 143 por cento em Julho).

Estas dificuldades originaram alguns protestos nos últimos meses. "O que mais me preocupa e impede de dormir é o sofrimento do meu povo. Não herdámos uma boa situação do regime de Al-Bashir, mas sim a ruína. Contudo, estou optimista e acredito que vamos superar a crise económica através de algumas políticas eficazes", acrescentou Hamdok.

Sem especificar uma data, o primeiro-ministro apontou que o Governo irá em breve levantar os subsídios para a compra de gasolina, mas que os apoios à electricidade, gás ou medicamentos se irão manter. Sobre o incumprimento de alguns pontos presentes na Carta Magna Transitória do Sudão, que contém um roteiro para os 39 meses do regime de transição e estipula a criação de uma Assembleia Legislativa -- ainda não formada --, entre outros, Hamdok garantiu que se deve a "desacordos".

No passado dia 17, o primeiro-ministro sudanês apelou a "todo o apoio político e popular" para a realização das tarefas pendentes, um ano depois da assinatura do documento constitucional que estabeleceu o período de transição no país.

Na plataforma social Twitter, Hamdok pediu um trabalho "com espírito de união" e que "o povo esteja consciente do interesse do Governo" em cumprir as exigências dos cidadãos do Sudão.

Actualmente, o Sudão é governado pelo Conselho Soberano, um órgão composto por civis e militares, que está encarregue, desde Agosto, de supervisionar a transição, segundo os termos de um acordo assinado entre o Conselho Militar, que sucedeu a Al-Bashir, e líderes de protestos realizados durante os meses seguintes contra os militares.