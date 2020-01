Mundo

Primeiro-Ministro etíope pede unidade nacional

O Primeiro-Ministro etíope, Abiy Ahmed, Prémio Nobel da Paz deste ano, pediu, ontem, em Oslo (Noruega), unidade nacional contra divisões e extremismos, para que se garanta a democracia na Etiópia, num discurso proferido na cerimónia em que recebeu o prémio.

O Primeiro-Ministro etíope recebeu o Prémio em Oslo

Fotografia: DR

“Gostaria de pedir a todos os meus colegas etíopes que dêem as mãos e ajudem a construir um país que ofereça Justiça, direitos e igualdade de oportunidades para todos os cidadãos”, disse Abiy no discurso em que falou também da necessidade de se neutralizar a “toxina” do ódio com inclusão, civismo e tolerância.

Segundo a Reuters, Abiy, a quem foi atribuído este ano o Prémio Nobel, pelos seus esforços em prol da paz e da cooperação internacional, bem como pela iniciativa e empenho na resolução do conflito fronteiriço entre a Etiópia e a Eritreia, defendeu os ideais de Medemer, em amárico - a principal língua etíope - que alude à coexistência e à unidade, baseadas no amor e no perdão.

O dirigente etíope destacou os esforços “históricos” em prol da paz feitos em menos de dois anos que está no poder: a libertação de todos os presos políticos, o encerramento dos centros de tortura, a promoção da liberdade de imprensa e o lançamento das bases de uma “verdadeira democracia multipartidária” que, em poucos meses, deverá traduzir-se em eleições.

Mas não fez referência às tensões étnicas ou à falta de federalismo, assuntos pelos quais é mais criticado, num país que no ano passado foi o que registou maior número de deslocados internos no mundo.

Na realidade, grande parte do discurso centrou-se no acordo com a Eritreia, que pôs fim a um conflito de décadas, e incluiu vários elogios ao Presidente do país vizinho, Isaias Afwerki, “parceiro” e “camarada da paz”, cuja “vontade, confiança e compromisso foram vitais para acabar com um impasse” de duas décadas após a guerra.