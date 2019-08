Mundo

Primeiro-Ministro italiano demite-se do Governo

O Primeiro-Ministro, Giuseppe Conte, apresentou ontem à tarde a demissão, pondo fim à coligação no poder em Itália.

Primeiro-ministro italiano demite-se

Fotografia: DR

O Primeiro-Ministro, Giuseppe Conte, apresentou ontem à tarde a demissão, pondo fim à coligação no poder em Itália.

Este já era o cenário mais esperado depois de o líder da Liga, Matteo Salvini, ter feito cair a mesma há aproximadamente duas semanas.

Guiseppe Conte deverá apresentar a renúncia ao Presidente, Sérgio Mattarella, acabando com o 65º Governo da República italiana e abrindo caminho a consultas para formar novo Executivo.

Em 8 de Agosto, Matteo Salvini quebrou a aliança entre o seu partido (Liga) e o Movimento Cinco Estrelas (M5S, anti-sistema), de Luigi Di Maio. Dizendo que estava cansado de conflitos com o aliado em grandes projectos - como o TGV Lyon-Turim -, decidiu abandonar a coligação e exigir eleições no Outono, aproveitando que as sondagens lhe dão 36 a 38 por cento das intenções de voto.

Giuseppe Conte, um procurador-geral público desconhecido do grande público até se ter tornado Primeiro-Ministro, exigiu, no entanto, que o processo se desenrolasse no Parlamento.

Curiosamente, o Executivo liderado por Conte era mais conhecido além-fronteiras pelo líder da Liga e ministro do Interior, Matteo Salvini.

Na semana passada, os dois partidos que compunham o Governo de coligação de Itália (a Liga de Salvini e o Movimento 5 Estrelas, de Conte) votaram um contra o outro numa sessão plenária.

O caso já tinha adensado os rumores sobre o possível fim do Executivo, situação que teve impacto na perspectiva dos mercados.