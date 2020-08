Primeiro-ministro japonês resigna por motivos de saúde

Diamantino Azevedo preside o Comité de Coordenação

O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Pedro Azevedo, foi nomeado, ontem, pelo Presidente da República, João Lourenço, para, cumulativamente, exercer as funções de presidente do Comité Nacional de Coordenação da Iniciativa da Transparência para as Indústrias Extractivas (ITIE).