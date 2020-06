Mundo

Primeiro-Ministro português indica conselheiro económico

António Costa Silva, nascido em Angola, é o independente escolhido pelo Primeiro-Ministro português, António Costa, para desenhar um programa de recuperação económica. Segundo o Expresso, o CEO da petrolífera Partex vai negociar com todos os ministros do Governo português um plano com as apostas estruturais para a economia. E vai falar com partidos e parceiros, em nome do Primeiro-Ministro.

Esta semana, também Emmanuel Macron, em França, pediu isso a um grupo de economistas liderado pelo ex-economista-chefe do FMI Olivier Blanchard e o Nobel de Economia Jean Tirole.



Em declarações ao jornal digital “Eco”, o conselheiro independente do Governo português explicou que o plano levará meses e trata-se de uma tarefa cívica que vai desempenhar “pro bono”, ou seja, sem remuneração.



António Costa Silva nasceu em Catabola, província do Bié, em 1952. Professor universitário em Portugal, no Instituto Superior Técnico (IST), tem uma longa carreira à frente de empresas de prospecção e exploração de petróleo e gás. Publicou dois livros de ficção: “Manuel Muhongo, a Queda do Pescador” e “Desconseguiram Angola”.



Com licenciatura em Engenharia de Minas (IST), António Costa Silva fez o Mestrado e o Doutoramento no Imperial College de Londres, no Reino Unido.



Em 1980 iniciou a sua actividade profissional na Sonangol, fazendo parte do Departamento de Produção, dedicando-se a estudos de reservatórios e execução de planos de produção, assim como à análise e interpretação de testes de poços nos campos da Bacia do Cuanza.