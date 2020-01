Mundo

Primeiro-Ministro promete averiguar estudo português

O Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, disse que vai “averiguar” o conteúdo do estudo publicado esta semana na imprensa portuguesa, de que no seu país as “crianças bebem mais álcool do que leite”. “Eu lamento profundamente”, disse Jorge Bom Jesus aos jornalistas durante a cerimónia oficial de celebração do Dia do Rei Amador, em São Tomé, segundo noticiou a Lusa.

Fotografia: Angop

O estudo em causa, coordenado por Isabel de Santiago, investigadora em comunicação em saúde e assistente do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública de Portugal, denomina-se “Comunicação e Literacia na Prevenção de Consumo Excessivo de Álcool e Droga na População Escolar em São Tomé e Príncipe”. A investigação vai ser publicada na Acta Médica Portuguesa, mas esta semana a publicação das conclusões na comunicação social portuguesa gerou polémica.

“Em momento próprio nós vamos responder. O Governo tem responsabilidades e nós precisamos, de facto, de averiguar essas informações, esses documentos, se é que houve inquérito, estatísticas. Queremos ver a própria cientificidade destes estudos”, prometeu o Primeiro-Ministro são-tomense.

Mas, antes de averiguar as informações constante do estudo de Isabel de Santiago, Jorge Bom Jesus refutou “liminarmente” a tese de que em São Tomé e Príncipe as crianças bebem mais álcool do que leite.

“No país bebe-se muito chá, tradicionalmente, muitas infusões. Pode haver um ou outro caso esporádico, como existe em qualquer país, relativamente ao alcoolismo, mas em relação a esta faixa etária de criança é quase uma caricatura”, acrescentou.

O Primeiro-Ministro sublinhou que, em função dos dados obtidos com a averiguação, o Executivo actuará “em consequência”.

Há um mês, referiu, o seu Governo, com o apoio do Programa das Nações para o Desenvolvimento (PNUD), promoveu em todo o país campanhas sobre alcoolismo e gravidez precoce. “Nunca seríamos cúmplice de um processo igual”, afirmou.

O governante acusou Isabel de Santiago, portuguesa de origem são-tomense, de falta de “espírito patriótico”.