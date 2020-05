Mundo

Primeiro-Ministro russo regressou ontem às funções

O Primeiro-Ministro russo reassumiu ontem as suas funções, após ter sido infectado pelo novo coronavírus, no dia em que o país registou 9.263 novos casos de Covid-19 e ultrapassou as 2.800 mortes.

Fotografia: DR

O Primeiro-Ministro russo, Mikhail Mishustin, “retomou todas as suas funções”, de acordo com um decreto do Kremlin, quase três semanas após a sua hospitalização devido à contaminação pelo novo coronavírus.

O decreto do Presidente russo, Vladimir Putin, colocou fim às funções de Andrei Belooussov como chefe de Governo interino, cargo que assumiu provisoriamente em 30 de Abril, e restabeleceu os poderes a Mikhail Mishustin. De acordo com as informações do gabinete de crise que faz a gestão dos efeitos da pandemia na Rússia, os novos casos de Covid-19 foram detectados em 83 das 85 regiões do país.

A Rússia registou ontem 9.263 novas infecções por Covid-19, elevando o número total de infectados para 299.941 pessoas no país. Ao mesmo tempo, foram registadas 115 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número de mortos para 2.837, de acordo com os dados oficiais.

Moscovo continua a ser o epicentro da infecção na Rússia, acumulando quase metade dos casos, com 149.607, 3.545 deles diagnosticados num dia.

É o quarto dia consecutivo em que a Rússia, o segundo país do mundo em número de casos confirmados de Covid-19, atrás dos Estados Unidos, tem menos de 10.000 infectados por dia.

Enquanto isso, o número de pessoas recuperadas da infecção desde o início da emergência sanitária na Rússia é de 76.130 pessoas. Um total de 31.496 pacientes conseguiu superar a doença em Moscovo, segundo as autoridades locais.

As autoridades afirmam que o país conseguiu retardar o avanço da Covid-19 e estabilizar a propagação da doença em muitas regiões, embora reconheçam que a situação varia consoante o território, pelo que os responsáveis directos pela imposição de medidas contra o novo coronavírus devem ser os próprios governadores.

Em 12 de Maio, algumas regiões russas começaram gradualmente a suspender algumas das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 para reactivar as suas economias. Mas, devido à situação epidémica em Moscovo, as autoridades da capital decidiram prolongar o confinamento dos habitantes até o final do mês, embora permitissem que meio milhão de pessoas ligadas aos sectores da construção e indústria voltassem ao trabalho.

Ontem, o gabinete do autarca da capital russa informou que 99 por cento das empresas industriais de Moscovo reactivaram o seu trabalho após 12 de Maio.