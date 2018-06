Mundo

Primeiro-ministro da Etiópia visado num ataque à bomba

Victor Carvalho

O rebentamento de uma bomba na Praça Meskel, uma das principais de Addis Abeba, que visava o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, acabou por ferir ontem de manhã 83 pessoas, seis das quais em estado crítico, que participavam num comício.

A explosão, de forte impacto, cuja autoria ainda não foi reivindicada, deu-se quando Abiy Ahmed se preparava para falar a uma imensa multidão que se reuniu para saudar a decisão anunciada por um grupo rebelde de depor as armas na sequência de conversações mantidas com o Governo.

As autoridades policiais confirmaram o ocorrido e catalogaram-no como uma “tentativa frustrada para assassinar o primeiro-ministro”, que foi imediatamente retirado do local pela sua segurança pessoal sem ter sofrido um “único arranhão”.

Esta semana, as autoridades etíopes tinham anunciado a detenção de 257 suspeitos de estarem envolvidos em distintos distúrbios mortais que sacudiram no início deste mês várias zonas do país.

Efeson Lakaito, sub-comandante do departamento da Polícia da zona de Wolaita, precisou que essas pessoas foram acusadas de participar em confrontos que causaram a morte de três pessoas, mais de 40 feridos, a destruição de pelo menos 70 viaturas e vários bens públicos e privados.

O primeiro-ministro etíope conseguiu uma importante vitória ao ver o grupo rebelde “Ginbot 7” anunciar a decisão de renunciar à luta armada.

Esta decisão, segundo um porta-voz do grupo, fica a dever-se ao reconhecimento dos esforços de Abiy Ahmed na aplicação de reformas políticas que “abrem as portas para a instauração de uma democracia genuína”.

De acordo com as autoridades, pode existir alguma relação entre a decisão do “Ginbot 7”, o atentado de ontem contra o primeiro-ministro e as manifestações violentas que têm ocorrido nos últimos dias no país, uma vez que outros grupos rebeldes podem querer demarcar-se desta posição e sublinhar a intenção de continuar a desafiar a autoridade do Governo.

As autoridades governamentais etíopes haviam decidido a 29 de Maio anular a sentença de pena de morte aplicada, à revelia, ao secretário-geral do grupo, Andargachew Tsege, autorizando o seu regresso ao país, com a condição por este aceite de resignar àquele cargo.

Fundado em 2005, o grupo rebelde “Ginbot 7” colocou como objectivo a instauração de um sistema político nacional onde o poder e a autoridade do Governo se baseasse nas escolhas livres e pacíficas feitas por todos os cidadãos.

Por outras palavras, o grupo pretendia acolher uma franja alargada da sociedade etíope, incluindo elementos da Frente de Libertação de Oromo e da Frente Nacional de Libertação de Ogaden, dois movimentos que lutam de armas na mão pela Independência daqueles duas regiões.

Em discursos recentemente efectuados, o primeiro-ministro pediu insistentemente para que todos os grupos armados depusessem as armas garantindo, em troca, que autorizaria o regresso ao país dos seus principais líderes, anulando eventuais processos judiciais em curso ou já transitados em julgado.

Foi com base nesta proposta, que Andargachew Tsege decidiu deixar o Reino Unido para regressar brevemente à Etiópia, abdicando em troca da liderança do “Ginbot 7”.

Segundo membros do Governo etíope, decorre o processo de negociações com responsáveis dos dois outros grupos armados, de modo a avaliar a possibilidade de também eles deporem as armas.

Trata-se de um processo complicado e que tem naturais inimigos tanto no Governo como nos movimentos rebeldes que não concordam e desconfiam das promessas e das reformas políticas que estão a ser aplicadas pelo primeiro-ministro, Abiy Ahmed.

Para vincar esta posição, estes elementos mais radicais parecem dispostos a fazer tudo para adiar a paz e a tranquilidade na Etiópia, mesmo que para isso tenham de recorrer ao condenável argumento da bomba.