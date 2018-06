Mundo

Primeiro-ministro efectua visita a São Tomé e Príncipe

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, inicia hoje uma visita oficial de cinco dias a São Tomé e Príncipe, a convite do seu homólogo são-tomense, Patrice Trovoada.

Fotografia: DR

O primeiro dia de visita oficial do chefe do governo cabo-verdiano é com um encontro entre os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países, a realizar-se amanhã.

No final da reunião, os chefes da diplomacia dos dois países deslocam-se ao palácio do governo para se juntarem ao primeiro encontro entre os primeiros-ministros dos dois países. Os dois chefes de Estado farão, de seguida, uma declaração à imprensa, antes de o primeiro-ministro cabo-verdiano se deslocar à sede da Assembleia Nacional (parlamento) para um encontro com o presidente daquele órgão.

No mesmo dia, Ulisses Correia e Silva será recebido pelo Presidente são-tomense Evaristo Carvalho, no final do qual fará uma declaração à imprensa. Em São Tomé, o primeiro-ministro cabo-verdiano tem um encontro com as diversas comunidades do seu país no cinema Marcelo da Veiga.