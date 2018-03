Mundo

Primeiro-Ministro japonês rejeita participação em vendas

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, garantiu on-tem que nunca pediu modificações a documentos numa transacção imobiliária, respondendo num caso de alegado favorecimento a uma instituição privada que prejudicou a sua popularidade.

Chefe do Governo japonês arrisca-se a sair nas eleições

Fotografia: DR

Numa audição no Parlamento, Abe declarou que não deu instruções aos funcionários para alterarem documentos oficiais relativos à venda, com desconto, de um terreno propriedade do Estado.

“Eu nunca pedi modificações”, declarou. Os registos manipulados versam sobre um acordo alcançado em 2016 para vender, a cerca de um décimo do seu valor de mercado, um terreno propriedade estatal em Psaka (oeste) à Moritomo Gakuem, uma controversa instituição ligada à área da educação que promovia ideias ultranacionalistas e que tinha ligações ao primeiro ministro nipónico, Shinzo Abe, e à sua mulher, Akie Abe.

Um total de 14 documentos foram reescritos pelo Ministério das Finanças após o caso ser revelado, no ano passado, e posteriormente apresentados no Parlamento como prova para afastar o executivo da polémica, indicam os resultados de uma investigação revelados pela imprensa.

O nome de Akie Abe e o seu apoio explícito ao projecto da Moritomo Gakuem foram eliminados dos documentos originais, assim como as referências a Shinzo Abe e ao ministro das Finanças e o apoio de ambos a uma organização ultraconservadora em que o chefe da instituição também ocupava uma posição de topo.

A mulher do primeiro-ministro japonês deveria ser nomeada directora honorária da escola, cujo projecto de construção foi abandonado quando o escândalo surgiu, em Fevereiro de 2017.

Shinzo Abe disse ontem que nada indica um envolvimento seu ou da sua mulher neste caso.

O primeiro-ministro reiterou o seu pedido de desculpa e disse ter um “sentido agudo de sua responsabilidade num escândalo que prejudicou a confiança na administração”.