Primeiro-ministro promete cumprir mandato até ao fim

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, disse ontem que tem um mandato para cumprir até 2021, depois de as mexidas no Executivo terem gerado especulação sobre a saída antecipada para preparar uma candidatura presidencial.

Primeiro-ministro cabo-verdiano reformula o seu Governo e promete cumprir os planos

Fotografia: Patrícia de Melo Moreira | afp

“Não. Temos um mandato para cumprir até 2021”, disse Ulisses Correia e Silva, quando questionado pelos jornalistas sobre se estaria a preparar uma saída a médio prazo do Governo, depois de ter criado no novo desenho do Executivo o cargo de vice-primeiro-ministro.

O primeiro-ministro falava aos jornalistas, na cidade da Praia, no final da cerimónia de posse de oito novos membros do Executivo, que passa a ser constituído por 13 ministros e seis secretários de Estado, além do chefe do Governo.

O lugar de vice-primeiro-ministro será ocupado em regime de acumulação pelo ministro das Finanças, Olavo Correia, reforçando a influência e o poder de um dos vice-presidentes do MpD dentro do Executivo.

O cargo de vice-primeiro-ministro é, tradicionalmente, uma solução em governos de coligação e, em Cabo Verde, a única vez que existiu foi na década de 1990 quando, no então Governo do Movimento para a Democracia (MpD), o primeiro-ministro Carlos Veiga promoveu Gualberto do Rosário a vice-primeiro-ministro.

Gualberto do Rosário viria depois a assumir a chefia do Governo quando Carlos Veiga se candidatou às eleições presidenciais de 2001, tendo perdido para o candidato apoiado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV). Cabo Verde tem eleições presidenciais em 2021.

Sobre as mudanças no Executivo, Ulisses Correia e Silva considerou que a entrada dos novos elementos veio reforçar a coordenação económica e financeira, a agenda política e a comunicação do Governo, as políticas da juventude e o modelo organizativo para melhorar o desempenho na economia.

“O ano de 2018 vai ser muito especial relativamente a resultados económicos, que vão ser acelerados, e a resultados sociais e institucionais. Estamos fortemente engajados e esta equipa reforçada vai no sentido de termos o foco e a eficácia necessários para produzir resultados”, disse.

Dezoito meses depois da tomada de posse, Ulisses Correia e Silva concretizou as primeiras mexidas no executivo, previstas desde Maio de 2017.

/>As mudanças, que não incluem a saída de nenhum elemento do actual executivo, traduzem-se no alargamento do elenco governamental de 12 para 20 elementos.

Entram para o Governo dois novos ministros: um ministro-adjunto do primeiro-ministro para a Integração Regional, cargo que será ocupado pelo diplomata Júlio Herbert Lopes, e um ministro com a pasta da Indústria, Comércio e Energia, que resulta da divisão em três do agora Ministério da Economia e Emprego, que será dirigida por Alexandre Monteiro, actual presidente do Conselho de Administração da empresa pública de energia Electra.

Entram também seis secretários de Estado, figura até agora inexistente no Governo. O novo elenco governamental cabo-verdiano inclui a criação do cargo de vice-primeiro-ministro, que será apoiado por três secretários de Estado.



Mais rigor e transparência

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, pediu mais rigor, determinação e informação sobre os processos essenciais da política governativa e considerou que a informação dá transparência aos negócios públicos e é garantia de responsabilidade política.

“O direito de participar na vida pública e na direcção dos assuntos do país impõe aos titulares dos órgãos de poder político o dever de manter informados os cidadãos e as suas organizações acerca dos assuntos públicos. A informação traz transparência nos negócios públicos e constitui uma garantia de responsabilidade pública dos órgãos do poder político e dos seus titulares”, disse Jorge Carlos Fonseca.

O Chefe de Estado falava na cidade da Praia, na cerimónia de posse de oito novos membros do Governo liderado pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia, que passa a ser constituído por 20 membros.

O Governo do Movimento para a Democracia (MpD), tomou posse em Abril de 2016, após as eleições de Março desse ano.