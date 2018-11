Mundo

Primeiro-Ministro propõe adiamento das legislativas

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, disse que apresentou três cronogramas eleitorais para a realização de eleições legislativas, que estão marcadas para 18 de Novembro, mas que terão de ser adiadas por causa do atraso no recenseamento eleitoral.

Fotografia: DR

“Há vários cenários possíveis. Nós apresentamos um cenário para 16 de Dezembro e um cenário para 30 de Dezembro”, afirmou Aristides Gomes. Segundo o primeiro-ministro, aqueles dois cenários implicam uma redução dos prazos para além do recenseamento.

“ Ou seja, feito o recenseamento, na base da lei vigente, o resto seria na base da redução de prazos”, explicou. Quanto ao terceiro cenário, Aristides Gomes disse que é a 27 de Janeiro com o respeito de toda a lei e sem encurtamento de prazos, “mas o Presidente manifestou interesse em que as eleições sejam ainda este ano e nós também”, disse.

Aristides Gomes falava aos jornalistas no final de uma reunião de cerca de nove horas que juntou na Presidência guineense partidos políticos, sociedade civil e autoridades eleitorais.

Entretanto, a União Europeia reconhece que a actualização do recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau é fundamental, mas considera também “da maior importância” que sejam feitos todos os esforços para que as eleições legislativas não sofram “atrasos desnecessários”.

Num comunicado divulgado em Bissau, a União Europeia disse que está totalmente empenhada em ajudar a Guiné-Bissau “a resolver a crise política de longa data”, lembrando que, nesse contexto, e em coordenação com outros atores internacionais, designadamente Nações Unidas (ONU), Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), “tem apoiado de forma consistente o processo eleitoral na Guiné-Bissau, em linha com o Acordo de Conacri e a Constituição da Guiné-Bissau”.

Recentemente, o Governo anunciou o que o recenseamento eleitoral se deveria prolongar até 20 de Novembro e terminar dois dias depois da data marcada para a realização das legislativas, que devem ter de ser adiadas.