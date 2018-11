Mundo

Primeiro-Ministro recebe líderes dos “coletes amarelos”

Os porta-vozes da delegação oficial dos “coletes amarelos” são recebidos hoje pelo Primeiro-Ministro francês Édouard Philippe, na véspera da terceira etapa da sua mobilização, confirmou fonte do Governo.

Fotografia: DR

O movimento dos “coletes amarelos” surgiu inicialmente como protesto contra o aumento dos combustíveis, mas alargou-se com o descontentamento em relação a várias medidas do Presidente francês, Emmanuel Macron. “A revisão em baixa de todos os impostos” e a “criação de uma assembleia de cidadãos” para discutir a transição ecológica são algumas das questões que o movimento considera pertinentes.

As exigências incluem ainda a abolição do Senado, a baixa dos encargos patronais e por um aumento dos salários mínimos e das reformas.

Um grupo de oito porta-vozes foi designado na segunda-feira para “estabelecer um contacto sério e necessário” com o Governo.