Mundo

Primeiro-ministro sem apoio político

O actual primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Artur Silva, não goza de apoio suficiente para desempenhar as suas funções, o que afecta sobremaneira a sua principal tarefa, organizar o país para eleições, segundo estima o representante do Secretário-Geral das Nações Unidas para o país.

O actual chefe do governo Artur Silva enfrenta dificuldades

Artur Silva foi nomeado pelo Presidente José Mário Vaz, mas fora do compromisso do Acordo de Conacry, que atribui esta responsabilidade aos partidos. Esta situação mantém o clima austero e agrava a crise política guineense, o que requer a presença contínua da ONU na Guiné-Bissau, defendeu ontem o representante especial do Secretário-Geral da organização para o país lusófono no Conselho de Segurança.

Citado pela UN News, Modibo Touré sustentou que, face à continuação da crise, a ONU tem de manter o foco no apoio aos esforços dos líderes guineenses para a nomeação de um primeiro-ministro "aceitável", na criação de um Governo inclusivo, na organização de eleições e na implementação das reformas prioritárias.

"Após vários anos de um investimento de longo prazo na estabilidade na Guiné-Bissau, é chegada a hora de consolidar e recolher os dividendos dos nossos esforços. É vital que acompanhemos este processo até ao fim", sublinhou. Modibo Touré destacou a importância de o Conselho de Segurança da ONU continuar a reafirmar o apoio ao Acordo de Conacri (assinado a 14 de Outubro de 2016), reiterando paralelamente que está ao lado dos esforços de mediação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Entre outros pontos, o Acor-do de Conacri prevê a nomeação de um primeiro-ministro “consensual”, algo que não acontece com Artur Silva, o antigo responsável da diplomacia guineense que se tornou o mais recente chefe do Governo, escolhido pelo Presidente José Mário Vaz, e que não é aceite no país.

Segundo o Departamento para as Questões Políticas da ONU, a Guiné-Bissau tem sido assolada pela crónica instabilidade política, sobretudo depois da abertura ao pluralismo democrático, em 1991, e, mais especificamente, depois do conflito político-militar de 1998/99.

Este departamento da Organização das Nações Unidas apoia e fiscaliza a missão da ONU na Guiné-Bissau, a UNIOGBIS, no país desde 1999, e liderada por Touré desde 2016.