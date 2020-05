Mundo

Primeiro Wuhan, depois Europa, Nova Iorque e São Paulo

Olhando a história, sabemos que uma pandemia pode demorar entre 16 a 36 meses e pode ser vencida pela medicina ou pelo cansaço, tornando-se mais benigna. O novo coronavírus pode ser vencido por uma mistura dos dois, mas não é para já.

Fotografia: DR

A Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia a 11 de Março de 2020. A China reportou os primeiros casos ao mundo a 31 de Dezembro de 2019. Há quem considere que entre uma data e outra se perdeu tempo, pior, se perderam vidas.

O Presidente norte-americano foi o primeiro a questionar a actuação da OMS, dirigida actualmente pelo etíope, nascido eritreu, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Num artigo de opinião recente no Financial Times podemos ler que “apesar de todas as falhas, o mundo precisa da OMS”, mas, e no mesmo artigo, podemos ler:“a OMS foi, provavelmente, negligente por esperar até Março para declarar a pandemia”.

A 9 de Março deste ano, Itália, numa situação quase trágica, com o seu sistema de saúde à beira do colapso, entra em lockdown (confinamento). Dois dias depois a OMS declara a pandemia. Logo no início do mês de Março, no dia 3, as autoridades angolanas proíbem a entrada de cidadãos provenientes de países com epidemia do novo coronavírus, e esses países foram a China, Egipto, Nigéria, Argélia, Marrocos, Senegal e Tunísia - por essa altura a OMS ainda falava de emergência de Saúde Pública Global (internacional), ainda que num nível elevado, mas acabariam por vir de Portugal, e nos voos efectuados entre Lisboa e Luanda entre os dias 13 e 20 de Março, os primeiros casos de infectados no país. E o primeiro foi oficialmente reportado a 21 de Março.

O “Estado de Emergência”foi decretado a 25 de Março e prolongou-se até ontem, 25 de Maio, por quatro períodos sucessivos de 15 dias, passando agora o país a “Situação de Calamidade Pública”.

Qual é o tempo de vida de uma pandemia

Há doenças que têm fim quando a medicina as erradica, como, por exemplo, a varíola, que conta hoje com uma vacina que protege as pessoas ao longo da vida, e há outras que não terminam mas que se tornam mais benignas, como é o caso da chamada “gripe espanhola”que, de 1918 a 1920, matou entre 50 a 100 milhões de pessoas em todo o mundo, tendo marcado o período da Primeira Grande Guerra. O fim da Covid-19 passará, segundo os cientistas, por uma combinação da medicina, através da vacina e tratamento, com um fim social, quando as pessoas perderem o medo da doença e se habituarem a viver com ela, que, entretanto, se tornou mais benigna.

Pensa-se mesmo que a Covid-19 pode terminar, por via social, através da “imunidade de grupo”, antes mesmo de se encontrar um medicamento ou uma vacina, porque as pessoas estão cansadas das restrições que a pandemia impõe. Obviamente, ninguém arrisca quantas mortes isso pode custar, numa altura em que se ultrapassaram os 5 milhões de casos e se contabilizam cerca de 350 mil mortes.

Quanto tempo pode de-morar uma pandemia? Os especialistas dizem que entre 16 a 36 meses, e isto a partir de exemplos recentes, como a pandemia H1N1, também conhecida por gripe suína ou gripe A, que decorreu entre Janeiro de 2009 e Agosto de 2010. O primeiro humano infectado surgiu em Março, no México.Em Abril já havia notícias de infectados nos Estados Unidos, e o vírus espalhou-se desde a América do Norte para o resto do mundo.

A OMS declarou a pandemia a 11 de Junho.Em Setembro, a Food and Drugs Administration (FDA) dos Estados Unidos dá o aval para a produção de quatro vacinas, que começaram a ser administradas em Outubro, e em Agosto de 2010, a H1N1 estava controlada. Foram 20 meses.

Quantos meses vamos precisar para que a Covid-19 faça parte das nossas vidas sem as condicionar? É a pergunta sem resposta para um vírus que apanhou a comunidade científica de surpresa, por tudo, e, sobretudo, pela sua rápida capacidade de transmissão de humano para humano.