Mundo

Primeiros civis retirados da região de Ghouta

A retirada de civis do enclave rebelde de Ghouta oriental, na Síria, começou ontem com a saída de um casal paquistanês, que chegou a Damasco através do corredor humanitário aberto pelas autoridades do Governo sírio, confirmaram fontes oficiais no dia em que as Nações Unidas advertiram que milhares de pessoas correm risco de morrer de fome e por falta de medicamentos.

Corredor humanitário aberto permite retirada de feridos e entrega de ajudas às populações

Fotografia: DR

O “corredor” foi aberto no quadro de uma “pausa humanitária” diária de cinco horas decretada pelo Exército russo e que entrou terça-feira em vigor para permitir o encaminhamento de ajuda alimentar e medicamentosa ao enclave controlado por rebeldes, alvo de bombardeamento por parte das forças governamentais sírias desde 18 de Fevereiro.

Na quarta-feira, uma fonte militar e outra do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) disseram que nenhum civil ou comboio humanitário atravessou o sector de Al-Wafidine para sair do enclave rebelde próximo de Damasco.

Ontem, porém, fontes do Crescente Vermelho sírio e do observatório adiantaram que um casal paquistanês, de idade avançada, foram os primeiros civis a serem retirados do enclave através do “corredor humanitário”.

“A retirada de civis enquadra-se no nosso dever humanitário”, disse a fonte do Crescente Vermelho sírio, encarregada da operação.

Por seu lado, Mohamed Allouche, dirigente da Jaich al-Islam, uma das principais facções rebeldes que controlam Ghouta Oriental, confirmou na conta do Twitter a saída do casal paquistanês.

“Foi a única saída que ocorreu” desde a entrada em vigor da “pausa humanitária”, disse à France Press Rami Rahmane, director do observatório sírio, instituição que congrega uma vasta rede de fontes em todo o país, no terreno há sete anos.

No entanto, segundo Rahmane, a retirada do casal paquistanês não está ligada à trégua russa, sendo o resultado de negociações que decorrem há muito tempo mediadas pela Embaixada do Paquistão.

Em breves declarações à AFP, ainda em Douma e antes de ser transferido para Damasco com Saghran Bibi, a mulher, Mohamad Fadl Akram, 73 anos, afirmou residir na Síria desde 1974.

O cidadão paquistanês lamentou ter deixado para trás os dois filhos e três filhas, bem como 12 crianças que residiam com o casal.

“O Estado [sírio] não deu autorização. Que Deus os proteja”, desabafou.

O enclave rebelde de Ghouta oriental está desde 2013 sob um cerco das forças governamentais e os cerca de 400 mil habitantes são vítimas diariamente, além dos bombardeamentos, de falta de alimentos e de medicamentos. Os raides aéreos provocaram 600 mortos e mais de 1500 feridos, desde 18 de Fevereiro.

Desencadeado a 15 de Março de 2011 na sequência da repressão por parte das autoridades de manifestações pacíficas pró-democracia, o conflito na Síria, que se estende a outras regiões, já causou mais de 340.000 mortos, bem como milhões de deslocados e refugiados.



Bruxelas exige trégua

A União Europeia (UE) instou ontem a Rússia, a Turquia e o Irão a intervirem junto do Governo sírio e dos rebeldes para a suspensão dos combates na região de Ghouta oriental e permitir distribuir ajuda humanitária e retirar os civis.

“A população civil na Síria e em particular na Ghouta oriental já sofreu muito. Precisa que os combates parem”, insistiu a representante da diplomacia europeia, Federica Mogherini, numa carta dirigida aos ministros dos Negócios Estrangeiros dos três países e citada por agências noticiosas internacionais.

A Rússia e o Irão são aliados de Damasco e a Turquia apoia alguns rebeldes.

Mogherini recordou a resolução do Conselho de Segurança da ONU que prevê um cessar-fogo de 30 dias, aprovada há dias, e a continuação dos combates.

“Pedimo-vos, enquanto garantes do processo de Astana, que tomem todas as medidas necessárias para que os combates cessem, que o povo sírio seja protegido e que o acesso humanitário de urgência e a retirada de doentes ocorra”, escreveu.

O acordo de Astana, no Cazaquistão, assinado a 4 de Maio de 2017 pela Rússia, o Irão e a Turquia, prevê a criação de quatro zonas de cessar-fogo na Síria, entre as quais está a da região da Ghouta oriental, enclave rebelde sitiado desde 2013.