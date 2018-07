Mundo

Principal partido opositor lidera uma nova coligação

O Partido Democrático do Povo, principal força da oposição na Nigéria, acaba de formar uma aliança com dezenas de outros partidos para tentar derrubar o actual Presidente da República nas próximas eleições, previstas para 2019.

A nova coligação, que já foi oficializada, inclui uma facção do partido do Governo que estava a pensar uma candidatura independente.

O lema da coligação é o “resgate da nação nigeriana do declínio em que actualmente se encontra”. Foi uma coligação deste tipo que, nas eleições de 2015, conseguiu derrotar o então Presidente Goodluck Jonathan.

A nova aliança, denominada Coligação para a Unidade dos Partidos Políticos, integra 39 formações e tem por objectivo formar um Governo de unidade nacional, caso vença as eleições de 2019.Fazem parte desta nova coligação vários membros da Câmara Baixa do Parlamento e governadores estatais, que acreditam poderem ser assim reeleitos depois das próximas eleições.

Buba Galadima, um dos líderes da facção do partido do Governo que aderiu à coligação, descreveu a presidência de Muhammadu Buhari como um “monumental desastre”, em todas as frentes em que se envolveu.

Os apoiantes do actual Presidente têm insistido na ideia de que a recuperação económica é possível com a aplicação de um plano que está a ser elaborado destinado a dar corpo a uma reforma agrária, investimentos em infra-estruturas e um novo reenquadramento da aplicação do dinheiro proveniente das receitas petrolíferas.