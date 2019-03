Mundo

Príncipe Carlos e Camila efectuam visita a Cuba

O príncipe Carlos, herdeiro da coroa britânica, reuniu-se segunda-feira em Havana com o Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, com quem passou em revista as relações bilaterais e as possibilidades de cooperar com a Ilha em áreas como educação, saúde e ambiente.

As conversações oficiais entre o príncipe de Gales e o sucessor de Raúl Castro aconteceram no segundo dos quatro dias de visita ao país caribenho de Charles e esposa Camila, duquesa da Cornualha. Como é tradição nas visitas importantes, Díaz-Canel e convidado passaram em revista as tropas no Palácio da Revolução, sede do Governo, e posteriormente reuniram-se acompanhados das respectivas delegações.

O príncipe Carlos e a duquesa Camila protagonizaram um momento histórico ao tornarem-se os primeiros membros da família real britânica a visitar Cuba, num gesto geral de normalização das relações entre a Ilha e o Ocidente, apesar do actual Governo dos Estados Unidos, os maiores aliados do Reino Unido, ter retomado a política de isolamento.

"Durante o cordial encontro falaram sobre o positivo estado das relações bilaterais, baseadas na cooperação e no respeito mútuo. Além disso, concordaram na vontade de desenvolver os vínculos em áreas como educação, saúde, cultura, protecção do ambiente e desenvolvimento sustentável", refere a breve nota oficial publicada pelos meios de comunicação estatais cubanos.