Mundo

Príncipe herdeiro saudita nega ter ordenado homicídio de Khashoggi

O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, afirmou no Domingo, durante uma entrevista ao programa norte-americano '60 minutos', que assume “plena responsabilidade” pela morte do jornalista Jamal Khashoggi, crítico do regime, mas negou ter ordenado o homicídio. “Este foi um crime hediondo.

Fotografia: DR

Mas assumo plena responsabilidade como líder na Arábia Saudita, especialmente porque foi cometido por indivíduos que trabalham para o Governo saudita”, disse o filho do rei Salman.

Quando questionado sobre se terá ordenado o assassinato do jornalista respondeu com um “não” e apontou que o homicídio do influente jornalista no exílio tinha sido “um erro”. O príncipe herdeiro, conhecido pelas iniciais MBS, frisou que “alguns pensam que eu devia saber o que três milhões de pessoas que trabalham para o Governo saudita fazem diariamente”.

Recorde-se que no dia dois de Outubro do ano passado, o jornalista saudita Jamal Khashoggi, que morava nos Estados Unidos, tinha se dirigido ao consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, para tratar de alguns documentos necessários para o casamento com uma cidadã turca.O jornalista não voltou a sair do consulado, onde foi morto por agentes sauditas, que saíram da Turquia e regressaram à Arábia Saudita logo após o assassínio.

O julgamento de 11 suspeitos pelo assassínio começou no início de Janeiro, na Arábia Saudita, e o procurador-geral solicitou a pena de morte para cinco deles. Até hoje, ninguém foi condenado.

Em junho, a ONU publicou um relatório que responsabiliza diretamente o príncipe bin Salman e pediu mais sanções internacionais contra a monarquia saudita e a continuação das investigações sob os auspícios do organismo internacional.

Sobre ataque às refinarias

O príncipe herdeiro referiu-se ainda ao ataque a instalações petrolíferas da Arábia Saudita, no dia 14 de Setembro, reivindicado pelos rebeldes Huthis, mas que Riad e algumas potências ocidentais acreditam ter sido “patrocinado pelo Irão”.

Sobre as eventuais razões para o ataque, o príncipe herdeiro disse que “não há nenhum objectivo estratégico”, tendo acrescentado que “apenas um tolo atacaria 5 por cento do abastecimento global”, numa referência à cota mundial de produção da Arábia Saudita. “O único objectivo estratégico é provar que eles são estúpidos”, acusou, pedindo uma “acção forte e firme para deter o Irão”.