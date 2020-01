Mundo

Prioridade máxima é dada ao estabelecimento da paz

A realização da paz é uma prioridade máxima para o Governo de transição que está a trabalhar para concluir e assinar um acordo com movimentos armados sudaneses, declarou, hoje, o ministro sudanês da Justiça, Abdul Bari, citado pela agência Panapress.

Sudaneses podem contar com apoio da ONU para reforma da Justiça e consolidação da paz

Durante uma audiência concedida a uma delegação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Bari frisou que as negociações em curso visam erradicar as causas profundas dos problemas encontrados no processo de paz em todas as regiões do país e garantiu que o papel do seu Ministério é criar um quadro para o cumprimento dos requisitos do período de transição, de acordo com o Documento Constitucional de 2019.

Por sua vez, o chefe da delegação e administrador do PNUD, Achim Steiner, escreveu no Tweetter que o encontro com o ministro da Justiça do Sudão tinha sido “produtivo, considerando que “este é um período essencial. Não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz”.

Destacou o apoio do PNUD à governação local, à reforma da Justiça e ao Estado de direito, “como contribuições estratégicas para a consolidação da paz no Sudão”. Antes da audiência, o administrador do PNUD visitou o Primeiro-Ministro sudanês.



Livre do surto de coléra

O Ministério da Saúde do Sudão anunciou, ontem, que o país está livre de cólera, depois do surto que começou em Setembro, o primeiro desde 2007, segundo o porta-voz do Governo, Faisal Saleh.

“É com satisfação que, em nome do Governo de transição, anuncio a confirmação do Ministério da Saúde de que o Sudão está livre da epidemia de cólera”, refere o porta-voz num comunicado difundido pela agência oficial Suna e citado pela Efe.

De acordo com Faisal Saleh, o anúncio tem por base os critérios de um comité técnico que responde a casos de cólera, de que faz parte o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS), após ter diagnosticado o último caso em 2 de Dezembro último.

O porta-voz explicou que a contribuição de autoridades locais e estrangeiras ajudaram a pôr fim à epidemia, “ampliando a capacidade operacional dos serviços de saúde básicos e melhorando a coordenação a todos os níveis, o que facilitou a intervenção do Governo” para travar o surto.

A tutela tem em curso preparativos para proteger o país da cólera e outras epidemias durante a próxima temporada de Outono. Em 10 de Setembro, o Ministério da Saúde sudanês informou a OMS da detecção de várias pessoas com cólera na província do Nilo Azul, na fronteira com a Etiópia, os primeiros casos positivos desta doença desde 2007.

Um mês depois, em 11 de Outubro, a OMS lançou uma campanha de vacinação em duas províncias do sudeste do Sudão para conter o surto que eclodiu após inundações que atingiram o país no final de Agosto.

Segundo a OMS, mais de 1,6 milhões de pessoas, com 1 ano ou mais, seriam vacinadas nas províncias de Nilo Azul e Senar, onde foram reportados 262 casos de suspeita de cólera e oito mortes, desde 8 de Setembro.