Mundo

Pristina e Belgrado procuram restabelecer o diálogo bilateral

O Primeiro-Ministro do Kosovo, Avdullah Hoti, e o Presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, vão encontrar-se em Bruxelas, no domingo, para restabelecer o diálogo entre Pristina e Belgrado sob a égide da diplomacia europeia.

Unidade da União Europeia é necessário para a sua estabilidade

Fotografia: DR

O encontro foi anunciado, ontem, em Bruxelas.

Trata-se do primeiro encontro no âmbito dos contactos facilitados pela União Europeia depois dos primeiros contactos mantidos em 2018.

Antes desta reunião vai realizar-se, na sexta-feira, uma cimeira por videoconferência sobre as relações entre o Kosovo e a Sérvia.

Organizada por iniciativa do Presidente francês, Emmanuel Macron, esta cimeira junta, também, a Chanceler alemã, Angela Merkel, o Presidente sérvio e o Primeiro-Ministro do Kosovo, assim como o alto representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, e o representante especial da UE para os balcãs, Miroslav Lajcak.

Belgrado recusa reconhecer a independência do antigo território sérvio do Kosovo, proclamada em 2008, após o fim do conflito dos anos 1990 que fez 13 mil mortos.

O encontro entre os governantes de Pristina e de Belgrado decorre numa altura em que o Presidente do Kosovo, Hashim Thaçi, é acusado, pelo Tribunal Internacional de Haia, de crimes de guerra praticados entre 1998 e 1999 durante o conflito com a Sérvia. A acusação do Tribunal de Haia foi formalizada no final do mês de Junho.