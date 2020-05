Procurador pede 18 anos de prisão para ex-fuzileiro americano

Covid-19: Aulas podem retomar em Julho

As aulas no ensino superior e II ciclo do ensino secundário podem reiniciar a partir do dia 13 de Julho, enquanto no I ciclo do ensino secundário e primário prevê-se para 27 de Julho se a situação epidemiológica no país não sofrer grandes alterações, declarou ontem, em Luanda, o ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República.