Procurador Geral tocado pelas sanções

A Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) confirmou ontem a lista de sanções contra 19 individualidades guineenses entre as quais o Procurador-Geral da República, segundo um comunicado da organização emitido em Abuja, capital da Nigéria.

Presidente José Mário Vaz apanhado numa situação difícil

Fotografia: ALFA BA |AFP



Um comunicado assinado pelo Departamento de Comunicação da CEDEAO, a que a agência Lusa teve hoje acesso, indica que a organização sub-regional adopta as sanções, que implicam o impedimento de viagem dos sancionados, bem como as respectivas famílias, congelamento dos seus bens financeiros e impedimento de participação nas actividades da comunidade.

Os sancionados são Braima Camará, Rui Dias de Sousa, Soares Sambu, Abel da Silva Gomes, Manuel Nascimento Lopes, Eduardo Mamadu Balde e Maria Aurora Abissa Sano, todos deputados expulsos do PAIGC.

A sanção também foi aplicada a Florentino Mendes Pereira, secretário-geral do Partido da Renovação Social (PRS), Orlando Mendes Viegas, vice-presidente do mesmo partido e ministro das Pescas no Governo demissionário, Certório Biote, líder do grupo parlamentar do PRS, e Domingos Quade, dirigente da mesma formação política.

Ainda do PRS são alvo de sanções Carlitos Barai e Domingos Malu, actual e ex-ministro da Saúde Pública.

Também constam da lista o ex-Procurador Geral da República António Sedja Man e o actual titular daquele órgão, Bacari Biai, o ministro do Interior do Governo demissionário, Botche Cande, Herson Gougjabi Vaz, filho do Presidente guineense, e os também ministros do Comércio, Victor Madinga, e do Turismo, Fernando Vaz.

A proposta de sanções foi avançada por Faure Gnassimbé, Chefe de Estado do Togo e presidente em exercício da CEDEAO, mas foi adoptada pelos restantes dirigentes da comunidade, que pedem às outras organizações que apoiem a sua aplicação.

O apelo foi dirigido às Nações Unidas, União Africana, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), União Europeia e Organização Internacional da Francofonia.

O comunicado informa ainda que um comité de seguimento, constituído pelo Togo, Guiné Conacri e a comissão da CEDEAO irá seguir a aplicação das sanções e reserva-se o direito de actualizar a lista de pessoas que podem ser alvo de sanções na Guiné Bissau, conforme o evoluir da situação política.