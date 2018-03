Mundo

Procurador pede respeito pela segurança nacional

O procurador-geral do Egipto, Nabil Sadeq, pediu ontem à sua equipa para vigiar os meios de comunicação social e abrir processos caso divulguem notícias que afectem a segurança ou prejudiquem o interesse nacional.

Jornalistas foram alertados para perigos contra segurança

Fotografia: DR

Numa declaração a um mês das eleições presidenciais no Egipto, o procurador-geral refere que "forças do mal" tentaram recentemente prejudicar a segurança da nação e divulgar notícias falsas nos media e nas redes sociais.

Os procuradores deverão assim vigiar os meios de comunicação social para tentar encontrar o que designou de “notícias falsas, declarações ou rumores”.

Na terça-feira, as autoridades egípcias apelaram aos funcionários e à “elite” para boicotarem a BBC, depois de esta ter transmitido um relatório sobre a repressão durante a presidência de Abdel-Fattah al-Sissi, que incluía tortura e desaparecimentos forçados. A organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch (HRW) criticou as autoridades egípcias na segunda-feira por uma série de prisões “arbitrárias” de opositores políticos do Presidente Sissi, a um mês das eleições presidenciais que a ONG considera “injustas”.

A HRW indicou que a intensificação da repressão e a utilização de acusações de terrorismo contra activistas pacíficos reflecte uma estratégia do governo para silenciar as vozes críticas com a aproximação das eleições, que a organização não-governamental considera "injustas".

“As eleições deveriam estimular o debate político e reflectir a vontade popular, mas o governo de Sissi pretende assegurar com a sua dura repressão que isso não vai suceder no Egipto”, considerou Sarah Leah Whitson, directora da secção Médio Oriente e África do Norte da organização.

Depois da detenção e desistência de alguns possíveis candidatos à presidência, Sissi vai ter como adversário às eleições entre 26 e 28 de Março apenas um estranho político sem qualquer representatividade pública.