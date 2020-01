Procuradoria alemã acusa enfermeira de tentar matar bebés com morfina

Moçambique pede ajuda para travar grupos armados

Um grupo armado atacou, quarta-feira, ao início da noite, a povoação de Bilibiza e o respectivo instituto agrário, a única escola secundária técnica em Cabo Delgado, norte de Moçambique, gerida pela Fundação Aga Khan, disseram à Lusa fontes locais. Este ataque ocorreu dias depois do Presidente Filipe Nyusi ter pedido ajuda internacional para travar os grupos armados que actuam no norte do país.