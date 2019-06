Mundo

Procuradoria liberta Lula da Silva para sair da prisão

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-Presidente do Brasil, "já pode ir para o regime semiaberto e, assim, deixar a prisão", de acordo com o parecer da subprocuradora-geral da República, Áurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa, enviado na semana passada ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A decisão já mexe com admiradores e fãs do ex-Presidente do Brasil

Fotografia: DR

A decisão foi divulgada nesta terça-feira, às 23H00 de Angola (19H00 no Brasil). De acordo com o portal "Yahoo Notícias", o documento se posiciona também favorável à redução de 16 milhões reais para 2,4 milhões no valor da multa aplicada ao ex-Presidente da República Federativa do Brasil, e determinada em Abril pelo STJ.

“Assim, a 'data máxima venia', pela complementação do Julgado, para que – após procedida Detracção (no âmbito do STJ), seja fixado o regime Semiaberto para o cumprimento da pena, ou determinado ao Juízo de 1º grau (das Execuções) a aplicação do CP-art. 42 (LEP- art. 66, III, c)”, escreveu Áurea Lustosa.

O STJ, agora, tem a missão de decidir se julga ou não o pedido de Lula para cumprir o restante da pena em regime aberto.

"O embargante peticiona a mais, para aplicação do regime Aberto, tendo em vista não existir estabelecimento compatível para o seu cumprimento. A matéria – tratando-se especificamente de ex-Presidente da República - não tem disciplina legal, ficando a critério do Julgador decidir sobre o cumprimento da pena em regime compatível", afirma a petição.

Lula está preso há um ano na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.