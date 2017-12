Mundo

Procuradoria manda arquivar investigação à morte de Nino

O Ministério Público da Guiné-Bissau vai mandar arquivar o processo de investigações ao assassínio do ex-Presidente João Bernardo “Nino” Vieira, em obediência a uma ordem judicial, anunciou quinta-feira o Procurador-Geral da República (PGR), Bacari Biai.

João Bernardo “Nino” Vieira foi assassinado há oito anos

Fotografia: Georges Gobet | AFP

Segundo Biai, o processo deve ser arquivado porque o Tribunal Constitucional manda que seis meses depois do início de qualquer averiguação em curso no Ministério Público ou há uma acusação ou o processo é arquivado.

Em declarações à saída de uma audiência com o Chefe de Estado, o Procurador guineense sublinhou que lamenta a directriz do Tribunal Constitucional, pelo facto de determinar que a dedução da acusação ou o arquivamento ocorre de forma peremptória, findos os seis meses de investigações. “Nino” Vieira foi assassinado na sua residência, em Bissau, na madrugada do dia 2 de Março de 2009, escassas horas após o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Tagmé Na Waié, ter sido também assassinado, num ataque com uma bomba, no Quartel-General.

Desde a altura, vários procuradores-gerais têm assinalado dificuldades na recolha de elementos probatórios dos dois assassínios e agora os dois processos vão ser arquivados, confirmou o PGR.

“Sem provas materiais não se podem deduzir acusações”, assinalou Biai, para reforçar que a investigação da morte de “Nino” Vieira não avançou, sobretudo, por nunca ter sido possível ouvir a versão de Isabel Vieira, esposa do falecido Presidente, na qualidade de testemunha ocular do assassínio do marido.

Isabel Vieira vive no estrangeiro, desde a morte de “Nino” Vieira. Bacari Biai disse que o Ministério Público já tentou por várias vezes, através de correspondências, inquirir Isabel Vieira, sem sucesso.

O Procurador guineense afirmou que vai arquivar os processos, seguindo a lei, mas sublinhou que não concorda com a directriz do Tribunal Constitucional, a quem, disse, deve ser endossada toda a responsabilidade.