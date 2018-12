Mundo

Procuradoria vai recorrer da libertação de Rwigara

O Procurador-Geral do Ruanda, Jean Bosco Mutangana, anunciou que vai recorrer da libertação da opositora Diane Rwigara e da sua mãe, acusadas de incitação à revolta.

“A acusação não está satisfeita com o julgamento, por isso decidimos recorrer nos próximos dias”, declarou Jean Bosco Mutangana, durante uma conferência de imprensa.

No início de Dezembro, Diane Rwigara, opositora do Presidente Paul Kagame e acusada de incitação à revolta, foi posta em liberdade, depois de um ano de prisão. A mãe, Adeline, e quatro outros acusados ruandeses, foram igualmente libertados.

O tribunal de primeira instância estimou que as críticas de Diane Rwigara contra o Governo não eram incitação à revolta, porque inscrevem-se no quadro do seu direito à liberdade de expressão garantida pela Constituição ruandesa e pelas Leis internacionais.

/>Para os juízes, a acusação também não provou que ela falsificou assinaturas dos seus apoiantes no processo apresentado à comissão eleitoral, com vista a participar na corrida presidencial de 2017.

Diane Rwigara é filha de Assinapol Rwigara, um empresário ruandês que nos anos 90 financiou a Frente Patriótica Ruandesa (FPR) de Paul Kagame.

Em 2015 distanciou-se da FPR, depois da morte do pai, num acidente de viação, uma versão da Polícia que ela contestou por considerar que se tratou de um “assassinato”.

