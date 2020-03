Mundo

Produtor de Hollywood é condenado a 23 anos

O produtor de Hollywood Harvey Weinstein foi, ontem, considerado culpado de dois crimes de violação e agressão sexual e condenado a 23 anos de prisão.

O juiz James Burke ignorou os argumentos dos advogados de defesa de Weinstein, de 67 anos, que pediam pena mais leve para o cliente.

A sentença do tribunal de Nova Iorque é um marco na história do movimento #metoo, que foi impulsionado, na sua génese, pelas denúncias de várias mulheres contra o produtor de cinema. Segundo o New York Times, organizações de defesa dos direitos das mulheres congratularam-se com a condenação do produtor. Ontem, as seis mulheres que apresentaram queixa contra Harvey Weinstein entraram juntas no tribunal e sentaram-se na fila da frente, imediatamente atrás dos advogados de acusação. As filas atrás do produtor estavam vazias, segundo o diário norte-americano, o primeiro a noticiar os casos de abuso.