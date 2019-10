Mundo

Proibido o usode máscaras por manifestantes

A chefe do Governo de Hong Kong anunciou, ontem, que o uso de máscaras por manifestantes vai ser proibido a partir de hoje, para ajudar a Polícia a “acabar com a violência e restaurar a ordem.”

A proibição apenas visa pessoas que participem em manifestações ilegais e às que recorram à violência, sublinhou Carrie Lam.

A ‘Lei Anti-máscara’ prevê penas de até um ano de prisão e multas que podem ascender a 25 mil dólares de Hong Kong. A chefe do Executivo prometeu que esta medida será votada no Parlamento de Hong Kong assim que os deputados, retomem os trabalhos no Conselho Legislativo, a partir de 16 de Outubro.

Lam frisou que, apesar da medida excepcional ser justificada pela “situação de grande perigo público” que se vive no território, não foi decretado o estado de emergência.

líder do Governo afirmou não ter sido fácil a decisão de avançar com esta medida, já que foi preciso invocar uma legislação de emergência, datada da época colonial, que não é utilizada desde 1967, e que permite à chefe do Executivo ‘saltar’ várias etapas democráticas.

A chefe do Governo, por exemplo, pode determinar medidas para combater a agitação civil.