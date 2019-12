Mundo

Projecções dão maioria absoluta a Boris Johnson

O Partido Conservador, de Boris Johnson, venceu as eleições legislativas no Reino Unido com uma maioria absoluta de 368 deputados, segundo uma sondagem comum divulgada na madrugada de ontem pelas três estações televisivas britânicas BBC, ITV e Sky.

Líder do Partido Conservador, Boris Jonhson, deverá ser o grande vencedor das legislativas

A sondagem à boca das urnas indicou que o Partido Conservador terá 368 deputados, o Partido Trabalhista 191, o Partido Nacionalista Escocês 55, os Liberais Democratas 13 e o Plaid Cymru (nacionalistas galeses) três e os Verdes um assento.

Esta foi a terceira vez em menos de cinco anos que os eleitores britânicos foram chamados a votar. Para obter uma maioria absoluta, um partido precisa de vencer em 326 das 650 circunscrições eleitorais, mas, na prática, são precisos menos deputados, porque o presidente da Câmara dos Comuns não vota e os deputados do Sinn Fein têm uma longa tradição de não assumirem funções.

A confirmarem-se as projecções, o Partido Trabalhista obtém o pior resultado desde 1924 e perde 71 assentos parlamentares. O Partido Conservador consegue uma maioria esmagadora, somando 51 mandatos face a 2017. Jeremy Corbyn já reagiu aos primeiros resultados. Na rede social Twitter, Corbyn agradeceu a todos os membros do partido e eleitores que votaram no Labour, nesta eleição, cujos resultados revelaram uma perda significativa para o seu partido - passam de 262 lugares para 191.

As sondagens divulgadas nos últimos dias já davam vitória ao Partido Conservador, mas deixavam em aberto a possibilidade de não haver uma maioria estável. A pesquisa publicada pelo instituto YouGov na terça-feira atribui aos conservadores cerca de 43 por cento das intenções de voto (equivalente a 339 deputados), mais nove pontos percentuais que o Partido Trabalhista (231). Os Liberais Democratas aparecem em terceiro lugar, com 12 por cento (15).

Entretanto, a confirmarem-se as projecções este seria o melhor resultado do Partido Conservador desde a vitória de Margaret Thatcher, em 1983.

Foram cerca de 46 milhões de britânicos chamados a votar até às 22h00, numas legislativas antecipadas convocadas pelo Governo para tentar desbloquear o impasse criado no Parlamento sobre o “Brexit”, processo de saída do país da União Europeia (UE).

Ao todo, concorreram 3.303 candidatos em 650 círculos uninominais, distribuídos por Inglaterra (533), Escócia (59), Irlanda do Norte (18) e País de Gales (40).

Moeda valoriza-se

A libra esterlina valorizou-se contra o euro e o dólar, logo que foi anunciada uma projeção dos resultados das eleições de ontem, que dão uma vitória por maioria absoluta ao Partido Conservador.