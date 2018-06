Mundo

Projecto garante protecção do ecossistema marinho

Manuela Gomes

O projecto para a conservação, protecção, reabilitação e uso sustentável do ecossistema marinho da corrente de Benguela foi lançado ontem em Luanda, com os objectivo de assegurar benefícios económicos, ambientais e sociais na região.

Depois de Angola, o projecto será lançado em breve na Namíbia e na África do Sul

Fotografia: Paulo Mulaza | Edições Novembro

Financiado pelo Fundo Global do Ambiente (GEF) em mais de 10 milhões de dólares, o projecto vai brevemente ser lançado na Namíbia e África do Sul. O objectivo é estabelecer uma abordagem regional coordenada.

Ao presidir a reunião do lançamento do Projecto sobre o Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável da Região do BCLME III (Grande Ecossistema Marinho da Corrente de Benguela), a ministra das Pescas e do Mar, Vitória de Barros Neto, alertou para o perigo da exploração insustentável dos recursos marinhos, ocupação desordenada no litoral e as alterações climáticas que fazem com que a dinâmica dos mares e oceanos se apresentam, cada vez mais, perturbada.

Com a Convenção da Corrente de Benguela (BCC), os três países pretendem estabelecer uma gestão integrada do uso do oceano e dos recursos marinhos. Vitória de Barros Neto considerou o tema oceanos como uma componente chave da sustentabilidade global ao nível do planeta, devendo, com efeito, ser gerido numa perspectiva transversal e integrada.

Segundo a ministra, a exploração indefensável tem afectado os valores patrimoniais, a qualidade do ambiente e a capacidade de regeneração dos ecossistemas. “Apesar dos avanços conseguidos com a evolução dos sistemas jurídicos, tratados e acordos políticos, que instituem politicas integradas para os oceanos, constata-se que alguns dos mecanismos de gestão ainda permanecem e muitas questões do mar e oceanos são ainda tratadas caso a caso”, disse a ministra.

A responsável defendeu que se Angola optar estes princípios da exploração do seu mar e oceano, vai impulsionar o crescimento económico e aumentar as oportunidades de emprego.

Para o alcance deste desiderato, disse ser necessário a colaboração entre os diferentes sectores e utilizadores do ecossistema a nível nacional, além do reforço das parcerias regionais. Mas para isso, prosseguiu, implica que se melhore continuamente a formação e capacitação de quadros. A ministra das Pescas e do Mar ressaltou o grande contributo que poderá ser dado aos trabalhos de investigação marinha a nível da região, com a recente aquisição pelo Executivo do navio de investigação “Baía Farta”, que vai permitir reforçar a base científica para a gestão responsável do mar.

Segundo a governante, com a implementação do BCLME III, a Convenção da Corrente de Benguela terá as bases para apoiar os países membros a fortalecer, integrar e incorporar as prioridades transfronteiriças.

Reconheceu que Angola está num processo de criação de uma Estratégia Nacional para o Mar, que vai definir objectivos das medidas e acções direccionadas aos diversos sectores, com a intervenção no mar, assim como uma visão comum e coordenada entre os sectores, numa perspectiva de desenvolvimento da “economia azul”.

Vitória de Barros Neto solicitou o apoio da comunidade cientifica regional, internacional, aos parceiros e agênciais financiadoras para apoiarem a materialização deste desiderato.

Para o representante do Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), Gotz Schroth, a sua organização quer contribuir, com grande satisfação, para este projecto e disse que o PNUD vai apoiar três países, Angola, Namíbia e África do Sul, de modo a aumentar a sustentabilidade no uso dos recursos marinhos”.

Gotz Schroth explicou que o projecto tem como objectivo contribuir para a sustentabilidade do uso dos recursos naturais e a colaboração entre países vizinhos, que já se conhecem e têm obtido sucessos em vários outros programas.

A Convenção da Corrente de Benguela é a primeira organização inter-governamental no mundo, assente no conceito do grande ecossistema marinho para a governação oceânica.