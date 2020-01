Mundo

Promessa de prioridade para concórdia nacional

Umaro Sissoco Embaló, Presidente eleito da Guiné-Bissau, promete ser um homem de concórdia. No discurso de vitória, transmitido pela RTP África, pediu desculpa por algum excesso durante a campanha eleitoral.

Comunidade internacional elogiou a demonstração de civismo

Fotografia: DR



Numa mensagem marcada por um tom conciliador Sissoco Embaló garantiu que será o Chefe de Estado de todos os guineenses, sem excepção, e estabeleceu prioridades. O Presidente eleito na segunda volta fez ainda um apelo às boas relações com a comunidade internacional e prometeu respeitar a Constituição.

O Presidente eleito da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, prometeu acima de tudo ser um “homem de concórdia nacional”, tendo exortado os seus apoiantes a acabarem com as divergências nos seus partidos.

No primeiro discurso de vitória perante os apoiantes, numa unidade hoteleira de Bissau, Sissoco Embaló dirigiu-se particularmente a Nuno Nabian, líder da Assembleia do Povo Unido - Partido Social Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), instando-o a promover a reconciliação com os dirigentes. “Não serei um Presidente com a mão nos partidos políticos. Sou um Presidente de todos os guineenses”, defendeu Embaló, um dos vice-presidentes do Movimento para a Alternância Democrática.

Ainda na senda da reconciliação que disse ser urgente para o país, o Presidente eleito afirmou que não pretende humilhar o seu adversário na segunda volta das presidenciais e exortou os seus apoiantes a terem a mesma postura.

“Não vou humilhar Domingos Simões Pereira, se o fizer serei um homem cobarde”, disse o novo Presidente guineense, salientando, porém, que haverá justiça para todos e que ninguém poderá estar acima da lei.

Umaro Sissoco Embaló prometeu exercer a sua presidência de forma intransigente com a corrupção e que no dia em que tomar posse irá apresentar publicamente os seus bens, atitude que exigirá dos futuros membros do Governo.