Mundo

Protesto contra Kabila resulta em um morto

Um homem de trinta anos foi morto a tiro ontem em Kinshasa pela Polícia, na sequência das marchas católicas contra o Presidente Joseph Kabila, na República Democrática do Congo (RD Congo), de acordo com fontes hospitalares.

Manifestantes ignoraram a proibição de sair às ruas

Fotografia: John Wessels | AFP

“Recebemos três feridos ligados à marcha dos católicos. Dois foram gravemente feridos por armas de fogo. O terceiro, que foi baleado no peito, acabou por morrer”, disse o médico François Kajingulu, director do Hospital St. Joseph em Limete, no centro de Kinshasa. Um agente “disparou contra o meu irmão de perto na paróquia de São Bento. Eu estava perto do meu irmão”, disse à AFP o irmão da vítima mortal.

Uma outra marcha de católicos contra a continuidade do Presidente Joseph Kabila no poder foi dispersa pela Polícia, após uma missa na catedral de Kisangani, no nordeste da República Democrática do Congo (RD Congo), e provocou feridos, constatou um jornalista da AFP.

Centenas de fiéis que saíram da missa iniciaram uma marcha que foi dispersada logo de seguida pelas forças de segurança, que usaram gás lacrimogéneo e munições reais. Pelo menos duas pessoas foram feridas na sequência de tiros das forças de segurança, de acordo com o correspondente da France Press.

Os fiéis refugiaram-se na paróquia cantando o “Debout Congolais”, o hino nacional da RDC. Na comunidade de Mangobo, no norte de Kisangani, os moradores reuniram-se nas ruas e vários grupos de jovens ficaram a 50 metros da Guarda Republicana, uma unidade especial encarregada de proteger o Presidente Joseph Kabila.

Em várias cidades, as marchas foram dispersas pelas forças de segurança, que se desdobraram em grande número em frente a todas as igrejas católicas, relataram os correspondentes da AFP.

Este foi o caso em Kikwit (sudoeste), em Goma (leste), onde dois homens jovens foram brutalmente agredidos pela Polícia. Na cidade vizinha de Bukavu, qualquer tentativa de protesto foi sistematicamente dispersada com gás lacrimogéneo.

Estas marchas são organizadas pelo Comité de Coordenação de Leigos (CLC), um colectivo de intelectuais próximos da Igreja Católica, que pede ao Presidente Kabila para anunciar publicamente que não será candidato nas eleições agendadas para 23 Dezembro.

O mandato de Kabila terminou a 20 de Dezembro de 2016, mas o Presidente recusa-se a deixar o poder, adiando sistematicamente as eleições.

Em Kinshasa, onde as marchas foram proibidas, a Polícia definiu o objectivo de “zero mortes” durante este terceiro protesto.

As duas manifestações anteriores, que ocorreram a 31 de Dezembro e a 21 de Janeiro, causaram cerca de 15 mortos, de acordo com a Igreja.

Na sexta-feira, a União Europeia, a Suíça e o Canadá reiteraram, numa declaração conjunta, “a importância do respeito pelas liberdades fundamentais, em particular a liberdade de manifestação e de culto”.