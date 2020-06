Mundo

Protestos anti-racistas atingem marcas de produtos nos EUA

Vanessa de Sousa

Os protestos sobre as imagens de inúmeras marcas não são de hoje.Remontam há vários anos, mas é hoje que começam a ser banidas dos rótulos dos alimentos: Uncle Ben’s do arroz, Sr.ª Butterworth do xarope e a Aunt Jemima da massa para as panquecas, e até mesmo a Chiquita das bananas.

Sistema racial americano continua a ser demolido paulatinamente

Fotografia: DR

Bastaram umas quantas horas para que a indústria alimentar protagonizasse um quase revolucionário rebranding (reformulação) racial. E social.

A meio da semana passada surgiu a notícia de que a marca Aunt Jemima - vários produtos associados ao pequeno-almoço e que incluem uma mistura de massa para panquecas, xarope e café, e ilustrada com um estereótipo racial - vai desaparecer das prateleiras dos supermercados.

Há décadas que a Quaker Oats, da PepsiCo desde 2001, sabia que uma das suas principais marcas, criada há 130 anos, tinha o carácter de um estereótipo racista, e daí que tenha, ao longo dos últimos anos, feito pequenas alterações na imagem da sorridente tia negra, colocando-lhe brincos de pérolas e gola de renda.

A decisão de refazer a marca criada em 1889 aconteceu depois dos protestos generalizados nos Estados Unidos – e em vários países do mundo – pela morte do afro-americano George Floyd, esmagado pelo joelho de um polícia branco quando estava sob custódia da polícia, um protesto que levou à retirada do Capitólio, por iniciativa dos democratas, dos retratos dos confederados (líderes dos estados do Sul, esclavagistas, que se opuseram aos estados dos Norte, logo após Abraham Lincoln, que defendia a abolição da escravatura, o que concretizou, ter sido eleito Presidente, e que deu origem à guerra civil americana, conhecida como Guerra de Secessão) e a uma série de outros acontecimentos, num repúdio pelo“racismo sistémico”existente em tantas sociedades do designado mundo livre.

As redes sociais voltaram a ter um papel decisivo nesta decisão da Quaker Oats, uma vez que aconteceu depois de um vídeo, amplamente partilhado, do TikTok que contava a história da marca.

A empresa reconheceu que a origem da Aunt Jemima era “baseada num estereótipo racial”. Em comunicado, a Quaker Oats afirmou que estava a trabalhar para “progredir em direcção à igualdade racial, promovendo várias iniciativas” e que até ao final do ano os produtos estarão de volta aos supermercados, mas com alterações na embalagem e no nome.

Em 2016, a Quaker Oats, empresa de produtos alimentares, ponderou acabar com o logotipo Aunt Jemima, reuniu um grupo de seis pessoas, onde só havia uma negra, Dominique Wilburn. Entre as várias sugestões do grupo de trabalho, pensou-se mudar o nome para Aunt J, alisar o cabelo da personagem e criar uma nova história.

Ainda de acordo com o testemunho de Wilburn ao The New York Times, houve quem tivesse a ideia de pegar na equipa e os levar a uma plantação num dos estados do Sul para que pudessem entender melhor o legado da escravatura.

Recorde-se que a Pepsi Co, que integra a Quaker Oats, é dirigida por uma mulher, norte-americana de origem indiana Indra Nooyi. Mas o projecto foi postergado pelos executivos da Pepsi – a marca era líder na sua categoria -, e a mudança acontece agora, num momento de tensão e polémica.

Marcas da mudança

Está praticamente prestes a completar um mês desde a morte de George Floyd, em Minneapolis – um mês que parece ter mudado o mundo - e são inúmeras as marcas que se juntam ao protesto global e preconizam políticas internas mais inclusivas. A Nike, Adidas, Sephora são algumas, que asseguram agora quotas para contratações de negros e latinos, financiamento para bolsas universitárias de estudo a afro-americanos nos próximos anos e ainda quotas para produtos fabricados por empresas de proprietários negros.

E horas depois do anúncio de que a Aunt Jemima passaria à reforma, foi a vez da Mars Food, a quem pertence a marca de arroz Uncle Ben’s, fazer o mesmo com o igualmente sorridente velhote negro. “Reconhecemos que é a hora certa de evoluir a marca Uncle Ben’s, incluindo a sua identidade visual, e é o que faremos”, disse Caroline Sherman, porta-voz da Mars.

E logo a seguir, a Conagra Brands, o fabricante de xarope para panquecas Sr.ª Butterworth, uma embalagem que é também o corpo de uma simpática “mamy” negra que trabalha para a felicidade da família branca, tomou a decisão de rever completamente o logotipo e a embalagem. “É perturbador e inaceitável que o racismo e as injustiças raciais existam em todo o mundo.

Faremos parte da solução. Vamos trabalhar juntos para progredir na direcção de uma mudança”, pode ler-se num comunicado publicado no site da empresa norte-americana, com sede em Chicago.

A embalagem e a marca têm uma história que se conta e se confunde com o filme “Gone with the wind” (E tudo o vento levou). O nome e a embalagem são inspirados em Thelma “Butterfly” MacQueen, a primeira actriz negra galardoada com um Óscar da Academia, e que no filme é Prissy. Não é só o nome e o corpo que empresta à marca, mas também a história da sua personagem, de acordo com um académico do Museum of Racism Memorabilia da Universidade de Michigan.

Outra empresa norte-americana, B&G Foods Inc, que detém a marca Cream of Wheat – cereais que têm no logotipo um simpático chef negro – também já anunciou que está a proceder a uma revisão da marca que foi criada no final do século XIX. As imagens de afro-americanos com ar feliz e sorridente são muito comuns nas embalagens dos supermercados dos EUA, num contraste quase absurdo com a realidade.

Questionar a representação gráfica, simbólica e cultural das marcas não é um exclusivo nos Estados Unidos. Nos próximos dias teremos, certamente, notícias de marcas a caírem em catadupa pelo mundo fora pelas mesmas razões.

Em 2009, uma jovem australiana, Seeka Lee Veevee Parsons, uma Inuíte (indígena esquimó) denunciou a Cadbury/Pascall – fabricante de doces na Austrália e na Nova Zelândia – pela utilização da marca “Eskimo” em alguns dos seus produtos, denunciando que havia uma apropriação cultural para vender. A empresa recusou-se a mudar o nome.

A nativa norte-americana de penas na cabeça, que aparecia nos pacotes de queijo e manteiga da Land O’Lakes há quase 100 anos, desapareceu em Fevereiro deste ano. Autoridades e representantes dos nativos norte-americanos aplaudiram a mudança, que se estende a outras empresas e equipas desportivas das universidades norte-americanas que, gradualmente, devem eliminar o uso de imagens dos nativos dos seus logotipos ou mascotes.

A American Psychological Association recomendou que as imagens de mascotes ou símbolos dos nativos norte-americanos fossem eliminadas também porque têm “um impacto negativo na auto-estima das crianças indígenas” do país.