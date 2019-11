Mundo

Protestos contra Governo junta milhares em Tbilisi

Mais de 20 mil manifestantes reuniram-se, ontem, em frente ao Parlamento em Tbilisi, capital da Geórgia, naquele país do Cáucaso, naquela que foi considerada a maior manifestação da oposição nos últimos anos, segundo jornalistas da Agência France Press.

Fotografia: DR

Os manifestantes surgiram com bandeiras da Geórgia e da Europa, além de uma faixa gigante com a frase “Todos contra Um”, endereçada a Bidzina Ivanichvili, líder do partido maioritário “Sonho Georgiano”.

Mediante a pressão dos manifestantes de rua em Junho, o poderoso oligarca Bidzina Ivanichvili prometeu abolir o sistema de votação misto para as eleições legislativas de Outubro de 2020 e introduzir votação proporcional.

Contudo, a promessa de reforma foi rejeitada, motivando protestos dos partidos da oposição, que acusam Ivanichvili de orquestrar o fracasso do projecto de lei, alegando que o partido no poder utiliza indevidamente o actual sistema eleitoral para retirar benefícios políticos.

“Exigimos que o Governo renuncie, que um Governo provisório seja nomeado e que eleições parlamentares antecipadas sejam realizadas com um sistema proporcional”, declarou à AFP Nika Melia uma das líderes do principal partido de oposição na Geórgia, Movimento Nacional Unido.