Mundo

Protestos contra segundo mandato presidencial

Pelo menos, quatro manifestantes e um agente da Polícia morreram, ontem na Guiné Conacry, em confrontos entre as forças de segurança destacadas para a capital, Conacry, e os opositores a um terceiro mandato do Presidente, Alpha Condé.

Fotografia: DR

Segundo a AFP, os protestos foram marcados por pessoas que estão contra a revisão da Constituição, que permitirá a Alpha Condé apresentar-se para um terceiro mandato no final de 2020, uma vez que a actual lei fundamental limita essa possibilidade a dois.

Nos dois últimos dias, quase todas as regiões periféricas de Conacry foram alvo de confrontos entre grupos que montaram barricadas, queimaram pneus e lançaram pedras e centenas de polícias que responderam com gás lacrimogéneo, mas também com balas reais. O centro, onde estão a sede da Presidência, ministérios e embaixadas, que estão colocados sob protecção, parecia uma cidade fantasma, com as lojas de comércio fechadas.