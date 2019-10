Mundo

Protestos impedem Governo chileno de organizar cimeiras

O Chile desistiu de organizar a Conferência Mundial sobre o Clima da ONU (COP 25) e a cimeira do fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC) devido aos protestos que abalam o país.

Fotografia: DR

"É com um profundo sentimento de dor que anuncio que o nosso Governo decidiu não organizar a Cimeira da APEC e a Cimeira COP 25", disse, ontem o Presidente chileno, Sebastian Piñera.

A Cimeira da APEC devia realizar-se em Santiago nos dias 16 e 17 de Novembro e a COP 25 entre os dias 2 e 13 de Dezembro.

O país vive há duas semanas uma onda de protestos que já provocou 20 mortos e centenas de feridos.

O Presidente suspendeu o aumento na tarifa do metro, mas os protestos prosseguiram desde então e espalharam-se por diversas cidades do país, com barricadas, incêndios e pilhagens.

No domingo, o Presidente assinou os decretos necessários para levantar o estado de emergência imposto na sequência da vaga de protestos no país e retirar os militares das ruas.

O estado de emergência tinha sido decretado no dia 18 em Santiago, sendo depois alargado a outras regiões do país face à violência dos protestos.

Sebastian Piñera anunciou, na segunda-feira, a substituição de oito dos 24 ministros do Governo, incluindo os da Economia, Interior e Finanças.