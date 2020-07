Mundo

Protestos levam à detenção de várias pessoas em Israel

Milhares de pessoas manifestaram-se, no sábado, fora da residência oficial do Primeiro-Ministro de Israel, em Jerusalém e centenas reuniram-se num parque à beira-mar, em Telavive, a exigir a demissão de Benjamim Netanyahu.

Fotografia: DR

Os manifestantes agitaram bandeiras negras, símbolo de um dos movimentos por detrás dos protestos, através de pontes e cruzamentos e exigiam a ex-pulsão de Netanyahu. Os protestos estão a emergir como um dos maiores desafios ao longo domínio de Netanyahu desde que as manifestações sobre o custo de vida, em 2011, atraíram centenas de milhares de israelitas para as ruas.

Os protestos surgem na sequência do que os críticos locais dizem ser a reacção de Netanyahu à pandemia da Covid-19 e à "sombra" do julgamento por corrupção, retomado no início deste mês.

Numa conferência de im-prensa, na semana passada, que coincidiu com os protestos, Netanyahu havia alertado os contestatários para "não arrastarem o país para a anarquia, violência e vandalismo".

Os críticos afirmam que a Polícia tem sido muito se-vera na tentativa de eliminar os protestos, utilizando ca-nhões de água para os expulsar e, em alguns casos, causam ferimentos.

A Polícia diz que os manifestantes ignoram as chamadas para dispersar, por isso são removidos à força para restabelecer a ordem.

A Polícia disparou canhões de água contra os manifestantes no protesto de Jerusalém e disse que, pelo menos, 12 pessoas foram presas no local por estarem envolvidas em distúrbios e duas foram presas em locais separados.

Israel parecia ter contido a primeira vaga de contágios por Covid-19 quase no princípio do início, com Netanyahu a dizer que o país estava entre os países mais bem sucedidos do mundo na resposta ao vírus.

Mas o que os críticos afirmam é que o desconfinamento foi precipitado, com Israel a ter, agora, uma das taxas de contágio mais elevadas do mundo em relação à sua população.

Israel reintroduziu algumas restrições após um bloqueio prolongado na Primavera ter paralisado a economia.

Desde então, o desemprego disparou para mais de 20 por cento, era cerca de 3,9 antes do surto.

Um tribunal decidiu, no início deste mês, que o julgamento por corrupção de Netanyahu será retomado em Janeiro com três audiências por semana.

Netanyahu é acusado de fraude, quebra de confiança e aceitação de subornos numa série de escândalos que envolvem associados bilionários e magnatas dos meios de Comunicação Social, mas nega a prática dos crimes.