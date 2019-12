Mundo

protestos no iraque bloqueiam acesso a campo de petróleo

Centenas de iraquianos bloquearam, ontem, pelo segundo dia, o acesso a um campo de petróleo no Sul do país, onde muitas cidades continuam paralisadas por um movimento de contestação desencadeado há três meses.

Fotografia: DR

O campo de Nassíria, a 300 quilómetros a sul da capital, Bagdad, que produz 82 mil barris por dia, foi fechado por uma onda de protestos de manifestantes que reclamam empregos, indicaram quadros do sector petrolífero.

Trata-se da primeira interrupção do fluxo de petróleo no Iraque, segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), depois de, em 1 de Outubro, de uma revolta, inédita em décadas, contra o poder acusado de corrupção e incompetência.

As repartições e as escolas estão fechadas na maioria das cidades do sul iraquiano há quase dois meses consecutivos.

Ontem, em Diwaniya, os manifestantes declararam, de novo, "greve geral" para pressionarem as autoridades em pleno marasmo, noticiou a AFP.

Sob a pressão da rua, o Pimeiro-Ministro, Adel Abdel Mahdi, demitiu-se, no fim de Novembro, e as principais instituições permanecem incapazes de chegar a acordo sobre o nome do futuro chefe do Governo.