Mundo

Protestos no sudão para dissolução do partido de al-Bashir

Milhares de pessoas protestaram, segunda-feira, no Sudão, para pedir a dissolução do partido do ex-Presidente Omar al-Bashir e o afastamento de antigos dirigentes das novas instituições criadas após a sua destituição, em Abril passado.

Fotografia: DR

Segundo a agência Efe, o protesto, que foi convocado pelas Forças da Liberdade e da Mudança, a principal coligação de grupos civis e partidos que liderou a revolução sudanesa, pretende demonstrar apoio ao Governo transitório e exigir que sejam realizadas todas as reivindicações da revolta popular, disse o porta-voz do movimento, Satiaa al Hach. Os manifestantes saíram às ruas na capital, Cartum, e na cidade vizinha de Omdurmã (a maior e mais populosa cidade do Sudão), gritando lemas como “Não queremos o Congresso Nacional”, nome do partido de al-Bashir, e “O povo quer justiça e sustento”. Também houve protestos em outras regiões do Sudão, que foram especialmente participadas na cidade de Al Abyad, no estado do Cordofão do Norte (oeste), relataram testemunhas à agência espanhola, Efe.